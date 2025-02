Clash avec les arbitres : L’OM est envoyé en Super League !

Thomas Bourseau

Pablo Longoria n’avait visiblement pas sa langue dans sa poche samedi dernier à Auxerre. Le président de l’OM craquait en dénonçant une corruption et un départ du club marseillais en Super League dès que possible. Tony Chapron, ancien arbitre, l’a invité à aller au bout de son idée.

L’Olympique de Marseille se sent lésé par les arbitres ces derniers temps et son président a même crié au complot samedi dernier à Auxerre (défaite 3-0). Pablo Longoria a en effet affirmé devant une caméra de surveillance dans les travées du stade de l’Abbé Deschamps qu’il y avait une « corruption » et que c’était un « championnat de mer** » après que l’arbitre ait expulsé Derek Cornelius, et également oublié une faute sur Quentin Merlin qui valait un penalty selon les Marseillais. Des propos qui font évidemment largement réagir ces derniers jours.

«On devrait apprendre les vertus de l’échec, apprendre le respect de l’arbitre»

Pablo Longoria était même allé plus loin dans les couloirs de l’Abbé Deschamps en affirmant qu’il était prêt à signer tout de suite pour la Super League, et ainsi quitter le championnat de France. Ex-arbitre international, Tony Chapron a lu une lettre ouverte sur le plateau du Late Sport 360 à ce sujet lundi soir, 48 heures après les faits à Auxerre. « Notre société est malade parce qu’elle ne supporte pas l’échec et ne supporte pas de perdre. (…) On devrait apprendre les vertus de l’échec, apprendre le respect de l’arbitre, le respect de l’adversaire et nous ».

«Je demande d’aller jouer un autre sport. Dans une Super League, dans un cimetière d’aigri ou de rageux»

« A ceux qui pensent que la défaite est toujours la faute des autres, à ceux qui pensent que tout est corrompu et corruptible, à tous ceux-là je demande d’aller jouer un autre jeu, un autre sport. Dans une Super League, dans un cimetière d’aigri ou de rageux. Le sport se portera mieux sans vous », a conclu Tony Chapron Canal+ Foot.