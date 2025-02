Corruption - OM : L’accusation de Riolo !

Axel Cornic

Si beaucoup de choses se sont passées sur les terrains, la sortie de Pablo Longoria est le grand envenimement du dernier week-end de Ligue 1. Le président de l’Olympique de Marseille a poussé un énorme coup de gueule envers le corps arbitral après la défaite surprenante contre l’AJ Auxerre (1-3) et a soulevé une énorme polémique, qui pourrait bien lui retomber dessus.

Ce n’est pas la première fois que l’OM s’insurge contre l’arbitrage. Déjà avec Mehdi Benatia, les choses ses sont très mal passées. Le directeur sportif marseillais avait en effet été suspendu trois mois après le match de Coupe de France face au LOSC, mais cette fois c’est allé plus loin, avec un énorme craquage du président Pablo Longoria. Et là encore la réponse pourrait être très importante…

Et maintenant, que risque Longoria ?

Car les propos du président de l’OM sont lourds de sens, puisqu’il a clairement parlé de « corruption », en qualifiant la Ligue 1 de « championnat de merde ». Pablo Longoria risquerait ainsi de trois à douze rencontres de suspension, mais également un retrait pur et simple de son siège au Conseil d’administration de la LFP. Un véritable coup dur pour Marseille, mais également pour toute la Ligue, avec la situation extrêmement compliquée dans le dossier des droits TV et du litige avec DAZN.

« Un président ne devrait pas faire ça, mais... »

Pour Daniel Riolo, cette situation explosive aurait très bien pu être évitée en amont. « Il était évident que les Marseillais allaient aller de ce côté, parce que c’était Stinat et parce qu’on ne voulait pas le revoir. Pablo Longoria n’est pas intelligent de péter un câble et je suis d’accord. Pour reprendre une phrase célèbre, un président ne devrait pas faire ça » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport. « Mais les mecs à la commission d’arbitrage, on a quand même le droit de dire qu’ils ne devraient pas nommer Stinat sur un match de l’OM ? »