Cristiano Ronaldo : Sa nouvelle aventure avec une star de Game of Thrones !

Amadou Diawara

Comme l'a annoncé Vin Diesel sur son compte Instagram, Cristiano Ronaldo devrait jouer dans le dernier film de la saga Fast and Furious, la partie 2 du dixième volet. CR7 partagerait donc l'écran avec une certaine Nathalie Emmanuel (Megan alias Ramsey), qui incarnait Missandei dans la série Game of Thrones.

Arrivé à Al Ittihad le 1er janvier 2023, Cristiano Ronaldo est engagé jusqu'au 30 juin 2027. A priori, CR7 ne raccrochera pas les crampons avant cette date. Et pourtant, la star portugaise semble déjà préparer sa reconversion. En effet, Cristiano Ronaldo devrait faire partie du casting de Fast and Furious X partie 2.

Fast and Furious X : Cristiano Ronaldo sera dans la partie 2 Sur son compte Instagram, Vin Diesel a posté une photo de Cristiano Ronaldo et lui. La vedette de la saga Fast and Furious en a profité pour annoncer que CR7 allait être présent dans l'ultime volet de la saga. « Tout le monde se demandait s'il ferait partie de la mythologie Fast... Je peux vous dire que c'est bien le cas. Nous lui avons écrit un rôle... », a posté Vin Diesel.