Cristiano Ronaldo : Le coup historique au PSG !

Légende absolue du football européen, Crisitano Ronaldo a marqué de son empreinte la Ligue des Champions. Le quintuple Ballon d’Or dispose de nombreux records en C1. Cependant, ce dernier a récemment été battu par son compatriote João Neves, qui a réalisé une véritable prouesse avec le PSG dernièrement. Explications.

Ce mercredi, le PSG a été tenu en échec sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Ligue des Champions (0-0). Pourtant auteurs d’une bonne prestation d’ensemble, les hommes de Luis Enrique ont buté sur une muraille basque, alors que le gardien Unai Simon a été élu homme du match.

30 matchs en C1 pour João Neves... Néanmoins, cette contre-performance du PSG en C1 n’a pas réellement eu de conséquences sur le classement. De son côté, João Neves s’est adjugé un nouveau record dans sa panoplie. En effet, le numéro 87 parisien a dépassé la barre des 30 matchs de Ligue des Champions disputés, le tout à seulement 21 ans et 74 jours.