Coup de théâtre au PSG, il réclame un changement inattendu !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a affronté l'Athletic Bilbao à San Mamés. Malheureusement pour le club de la capitale, Marquinhos a dû sortir sur blessure dès la mi-temps de la rencontre. Touché à l'adducteur, le capitaine du PSG a demandé à sortir. D'où le choix de Luis Enrique de le remplacer par Illia Zabarnyi à la pause.

Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG s'est frotté à l'Athlétic Bilbao à San Mamés, et ce, ce mercredi soir. Tenus en échec par les Basques, les Parisiens ont perdu Marquinhos en cours de match.

Athletic-PSG : Touché à l'adducteur, Marquinhos est sorti sur blessure Touché à l'adducteur, comme il l'a avoué lui-même, Marquinhos a dû sortir dès la mi-temps. En effet, le capitaine du PSG a été remplacé par Illia Zabarnyi à la pause. Interrogé au micro de Canal +, Luis Enrique a lâché ses vérités sur la blessure de Marquinhos.