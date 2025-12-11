PSG - Hakimi remplacé : C’est validé !

Pierrick Levallet

Le 4 novembre dernier, un vent de panique a soufflé sur le PSG. Après un tacle appuyé de Luis Diaz lors du match contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi a été gravement touché à la cheville. Le club de la capitale devait donc trouver un moyen de remplacer l’international marocain. Et Warren Zaïre-Emery semble devenir une option viable au poste de latéral droit.

Une grosse inquiétude a frappé le PSG le 4 novembre dernier après le match contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Le club de la capitale a en effet perdu Achraf Hakimi, gravement touché à la cheville après un tacle appuyé de Luis Diaz. Luis Enrique devait donc trouver un moyen de remplacer l’international marocain sur le côté droit de la défense.

Zaïre-Emery brille en tant que latéral droit... L’entraîneur du PSG a ainsi misé sur Warren Zaïre-Emery. Et comme le rapporte Le Parisien, l’international français semble être une solution efficace à ce poste. Le joueur de 19 ans a été aligné pour la sixième fois consécutive dans cette position ce mercredi contre l’Athletic Bilbao. Et il a rendu une belle copie, notamment en éteignant Nico Williams.