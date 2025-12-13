Pep Guardiola : L’énorme coup de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En s’attachant les services de Roberto De Zerbi à l’été 2024, l’OM a recruté un entraîneur de la même trempe que Pep Guardiola. C’est en tout cas ce que pense Pierre-Emile Hojbjerg, qui a connu le technicien espagnol au Bayern Munich et met l’Italien « dans le même panier ».

Passé par le Bayern Munich, avant de prendre la direction de Southampton et de Tottenham, puis de l’OM à l’été 2024, Pierre-Emile Hojbjerg a connu de nombreux entraîneurs. L’international danois (93 sélections) a notamment évolué sous les ordres de Pep Guardiola, José Mourinho et Antonio Conte, et met Roberto De Zerbi dans la même catégorie.

« Je mets Roberto De Zerbi dans le même panier » « J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs comme Guardiola, José Mourinho, Antonio Conte. Et je mets Roberto De Zerbi dans le même panier. Durant les 20 prochaines années, le coach De Zerbi va donner énormément de choses au foot. Et pour moi, c'est un honneur de travailler avec lui », a confié Pierre-Emile Hojbjerg, dans un entretien accordé à Onze Mondial.

« Il a une relation sentimentale avec le vestiaire » Mais dans sa relation avec son vestiaire, Roberto De Zerbi ressemble surtout à José Mourinho : « Le coach… je ne sais pas comment dire. Il a un lien avec le vestiaire, il a une relation sentimentale avec le vestiaire, Mourinho avait la même chose. Roberto De Zerbi sent le vestiaire, il sent l’environnement, il comprend les comportements, il sait à l’avance ce qu’il va se passer le lendemain… (il coupe). Bon, je vais m’arrêter, sinon, je vais dire trop de belles choses (sourire). C’est un honneur de suivre un tel coach en tout cas. »