PSG : En larmes, le coup de fil de Marquinhos qui le bouleverse !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison dernière, le PSG a vécu un grand moment historique en décrochant la première Ligue des champions de son histoire. Le club était à la recherche de cet exploit depuis des années et l'un des moments forts de cette soirée était quand Marquinhos a soulevé la coupe, lui qui est présent à Paris depuis 2013. Les larmes du capitaine qui ont touché en plein cœur Thiago Silva, qui en rêvait également.

Ancien capitaine du PSG, Thiago Silva a transmis ce rôle à Marquinhos après son départ en 2020. Le défenseur brésilien de 31 ans vient de remporter avec le club la première Ligue des champions, un moment gravé dans les mémoires. D'ailleurs, Marquinhos a tout de suite pensé à son ami Thiago Silva au moment de soulever la coupe, un geste qui a beaucoup touché le principal intéressé.

Le PSG en triomphe, Thiago Silva le savait Même si Thiago Silva et Marquinhos ne sont pas de la même génération, ils ont partagé de grands moments ensemble et notamment au PSG. Les deux hommes échangent régulièrement et celui qui a quitté le club en 2020 n'a pas pu contenir sa joie en voyant son ancien club triompher. « Quand Marquinhos soulève enfin la coupe d'Europe en mai dernier, c'est à moi qu'il pense ? (Ému.) Quand je suis parti, je savais que le PSG était entre de bonnes mains avec "Marqui", qu'il allait exercer ce rôle de capitaine comme il se doit et qu'il allait remporter un jour la Ligue des champions » explique-t-il dans une interview pour France Football.