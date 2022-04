Tennis

Tennis : L’inquiétante déclaration de Novak Djokovic après sa défaite !

Publié le 12 avril 2022 à 21h35 par La rédaction

Vaincu par Alejandro Davidovich Fokina pour son retour sur les courts, Novak Djokovic a avoué avoir ressenti de mauvaises sensations lors du 3ème set.

De retour pour son 2ème tournoi de l’année après l’ATP 500 de Dubaï en février, Novak Djokovic n’aura pas marqué les esprits par sa performance. En effet, opposé à Alejandro Davidovich Fokina lors des 16èmes de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, le Serbe s’est incliné (1-2). Si les deux premiers sets entre les deux hommes étaient serrés, cela n’a pas été le cas du 3ème, remporté 1-6 par l’Espagnol. Le numéro 1 mondial s’est montré peu en jambes, perdant son service à trois reprises, et a avoué ne pas être en forme à la fin du match.

«J’étais complètement vidé. Je n’arrivais pas à tenir l’échange»