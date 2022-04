Tennis

Tennis : Djokovic, Roland-Garros... La mise au point de l’entraineur de Carlos Alcaraz !

Publié le 8 avril 2022 à 17h35 par La rédaction

Alors que Carlos Alcaraz est présenté comme l’un des favoris à la victoire finale lors des prochains gros tournois, son entraineur préfère attribuer ce titre à d’autres joueurs.

Carlos Alcaraz est un phénomène. En effet, à seulement 18 ans, ce dernier enchaine les bonnes performances en ce début d’année, lui qui a remporté l’ATP 500 de Rio de Janeiro et le Masters 1000 de Miami. Régulièrement comparé à Rafael Nadal en raison de sa nationalité ainsi que de sa précocité, l’Espagnol est annoncé comme l’un des favoris pour les prochains gros tournois. Cependant, selon Juan Carlos Ferrero, il ne faut pas mettre autant de pression sur le jeune prodige.

« C’est exagéré de le donner comme favori dans tous ces tournois »