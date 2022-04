Tennis

Tennis : Jo-Wilfried Tsonga fait le bilan de sa carrière !

Publié le 7 avril 2022 à 10h35 par La rédaction

Jo-Wilfried Tsonga rangera définitivement les raquettes après Roland-Garros. Le joueur est revenu sur sa carrière et sur sa place dans l'histoire du tennis français.

L'un des plus beaux palmarès du tennis français va raccrocher. Finaliste de l'Open d'Australie en 2008 et vainqueur de 18 tournois en simple, Jo-Wilfried Tsonga a annoncé sa retraite à l'issue du prochain Roland-Garros. « Mes priorités ont changé. Le fait de fonder une petite famille est venu un peu bouleverser l'ordre établi, bouleverser ma vie. Désormais, ça passe avant tout. Il y a aussi le fait que mon corps a été meurtri par les années de travail et de compétition et qu'aujourd'hui, il n'est juste plus à la hauteur. La capacité que j'avais avant, à me dépasser physiquement, m'a quitté » a annoncé Tsonga dans un long entretien à L'Equipe . Au cours de cette interview, le joueur de 36 ans en a profité pour faire le bilan de sa carrière.

« Je suis assez fier de pouvoir dire que je compte dans le tennis français »