Tennis

Tennis : L'annonce fracassante de Jo-Wilfried Tsonga sur son avenir !

Publié le 6 avril 2022 à 21h35 par La rédaction

De plus en plus handicapé par les blessures, Jo-Wilfried Tsonga a annoncé, à 37 ans, qu’il prendrait sa retraite après Roland-Garros.

A 37 ans, Jo-Wilfried Tsonga est très loin de ses belles années. L’ancien numéro 5 mondial enchaîne les blessures et son physique semble l’avoir lâché. La preuve, depuis 2018 (hormis l’année 2019), Tsonga n’a disputé que 29 matchs cumulés. Une statistique effarante qui en dit long sur les pépins physiques à répétition du tennisman français. Une situation compliquée qui a poussé Jo-Wilfried Tsonga à prendre une énorme décision.

«La capacité que j'avais avant, à me dépasser physiquement, m'a quitté»