Tennis

Tennis : La grosse sortie de Wawrinka après son retour !

Publié le 31 mars 2022 à 18h35 par La rédaction

Battu pour son retour à la compétition, Stan Wawrinka a lâché un message positif après sa défaite. Le joueur suisse compte bien se battre pour retrouver son meilleur niveau à 37 ans.

Blessé au pied gauche ces derniers mois, Stan Wawrinka a retrouvé le chemin de la compétition. L'ancien vainqueur de Roland-Garros a décidé de passer par la case Challenger, deuxième division de tournoi. Retombé à la 227ème place, le joueur suisse était opposé au Suédois Elias Ymer. Mais la marche était trop haute pour Wawrinka, défait en deux sets (6/2 6/4). Mais malgré cette défaite, l'ancien numéro 3 mondial, âgé de 37 ans, a lâché un message combattif après son match.

« Je vais continuer à me battre ces prochaines semaines »