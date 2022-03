Tennis

Tennis : La satisfaction de Stefanos Tsitsipas après son succès !

Publié le 27 mars 2022 à 16h35 par La rédaction

Vainqueur difficile de J.J Wolf à l’ATP de Miami, Stefanos Tsitsipas s’est satisfait de son succès, lui qui estime avoir gagné en expérience.

Stefanos Tsitsipas est-il enfin de retour à son meilleur niveau ? Près d’un an après avoir disputé la finale de Roland Garros, le Grec peine à retrouver son tennis. Il faut dire que Tsitsipas est encore jeune et qu’il peut parfois manquer d’expérience, un souci qu’il est en train de combler. Opposé à J.J Wolf, numéro 127 mondial, à l’ATP de Miami, Stefanos Tsitsipas a dû s’employer pour l’emporter en trois sets. Un succès difficile mais qui rassure le Grec.

«J’ai beaucoup plus d’expérience»