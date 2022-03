Tennis

Tennis : L'énorme annonce du clan Nadal sur son retour !

Publié le 24 mars 2022 à 15h35 par La rédaction

Directeur du tournoi de Barcelone et grand ami de Rafael Nadal, David Ferrer pense que son compatriote pourrait être rétabli pour la saison de terre battue.

Vainqueur de l’Open d’Australie en janvier dernier, Rafael Nadal a connu sa première défaite de la saison lors de la finale d’Indian Wells face à l’Américain Taylor Fritz. Mais le joueur espagnol n’était pas au meilleur de sa forme. Touché aux côtés, le natif de Manacor sera absent au moins un mois. Un coup dur pour Rafael Nadal, alors que la saison de terre battue est sur le point de débuter. Mais l’un de ses proches se montre, malgré tout, rassurant.

« Nadal a le temps de récupérer »