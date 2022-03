Tennis

Tennis : La nouvelle révélation du clan Nadal sur sa blessure !

Publié le 23 mars 2022 à 20h35 par La rédaction

Forfait pendant 4 à 6 semaines, Rafael Nadal va devoir faire l’impasse sur les prochains tournois. Mais contrairement à ce qui se laisse entendre, l’Espagnol ne se serait pas blessé en finale…

L’heure est à la rééducation pour Rafael Nadal. Après avoir perdu en finale du Masters 1000 d’Indian Wells contre Taylor Fritz, l’Espagnol a dû déclarer forfait pour le prochain mois de compétition, au minimum. « En fonction de l’évolution, on verra si on peut raccourcir la durée, mais en disant 4 à 6 semaines, nous sommes dans des délais assez logiques », confirme Angel Ruiz Cotorro, le médecin de Rafael Nadal.

«Le malaise est survenu en demi‐finale»