Tennis : Rafael Nadal reçoit un message fort après sa défaite !

21 mars 2022

Malgré sa défaite face à Taylor Fritz, Rafael Nadal fait rêver ses fans, et Feliciano Lopez n’hésite pas à le dire sur son compte Twitter.

Alors qu’il réalisait jusque-là un début de saison absolument parfait, Rafael Nadal est finalement tombé. Opposé à Taylor Fritz lors de la finale du Masters 1000 d’Indian Wells, le Majorquin s’est incliné en deux sets (6-3, 7-6). S’il espérait décrocher une 21ème victoire consécutive et être couronné pour la 4ème fois en 2022, le numéro 3 mondial part donc sur une défaite avant sa pause jusqu’au début de la saison sur terre battue. Si Rafa est forcément déçu de ce match, celui-ci fait tout de même rêver les fans de tennis, dont Feliciano Lopez.

« Tu nous as toujours fait vibrer »