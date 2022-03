Tennis

Tennis : La surprenante déclaration du bourreau de Nadal !

Publié le 21 mars 2022 à 13h35 par La rédaction

Tombeur de Rafael Nadal en finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Taylor Fritz a joué la finale sous infiltration. L’Américain est revenu sur cet épisode qui aurait pu l’empêcher de jouer.

Rafael Nadal est tombé. Opposé à Taylor Fritz en finale du Masters 1000 d’Indian Wells, l’Espagnol s’est incliné en deux sets (6-3, 7-6). Blessé pendant la rencontre, le Majorquin n’a pas réussi à inverser la tendance et a dû concéder sa première défaite sur l’année 2022. Mais Rafael Nadal n’est pas le seul à avoir joué diminuer. Taylor Fritz, lui aussi, a dû serrer les dents pour jouer cette rencontre et aller chercher ce titre.

«Beaucoup de membres de mon équipe m’ont conseillé de ne pas jouer»