Tennis

Tennis : L'énorme sortie du bourreau de Rafael Nadal après sa victoire !

Publié le 21 mars 2022 à 11h35 par A.D.

Ce dimanche, Taylor Fritz a créé la surprise en battant Rafael Nadal en final du Masters 1000 d'Indian Wells. Après son sacre, le jeune américain (24 ans) n'a pas su cacher son immense joie.

Auteur d'un début de saison fracassant, Rafael Nadal a été coupé dans son élan par Taylor Fritz. A la surprise générale, le jeune américain (24 ans) est venu à bout de l'ancien numéro un mondial en finale du Masters 1000 d'Indian Wells (6-3, 7-6). Une performance qui le comble de bonheur, surtout qu'il a dû jouer sous infiltration à cause d'une blessure à la cheville. Passé tout près de déclarer forfait avant d'affronter Rafael Nadal, Taylor Fritz a fait part de son immense fierté d'avoir pu sortir vainqueur de ce duel au sommet.

«Gagner ce tournoi contre Rafa, c’est comme la cerise sur le gâteau»