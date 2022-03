Tennis

Tennis : Le futur adversaire de Rafael Nadal annonce la couleur !

Publié le 20 mars 2022 à 13h35 par La rédaction

Opposé à Rafael Nadal en finale de l’ATP d’Indian Wells, Taylor Fritz a prévenu l’Espagnol. L’Américain tentera de faire déjouer les pronostics, lui qui n’a affronté qu’une seule fois Nadal.

Rafael Nadal n’a toujours pas perdu en 2022. Deux mois après avoir remporté l’Open d’Australie au bout du suspens contre Daniil Medvedev, l’Espagnol a gardé le cap. A 36 ans, Rafael Nadal réalise le meilleur début d’année de sa carrière et va concourir une fois de plus pour remporter un titre. Après avoir battu le très talentueux Carlos Alcaraz en demi-finale, Rafael Nadal sera opposé à Taylor Fritz en finale de l’ATP d’Indian Wells.

«Je ne dois pas chercher à faire des coups gagnants comme un fou contre un joueur comme lui»