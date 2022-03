Tennis

Tennis : Medvedev explique sa défaite contre Monfils !

Publié le 15 mars 2022 à 23h35 par A.D.

Malgré son statut de numéro un mondial, Daniil Medvedev n'a pas trouvé la solution pour venir à bout de Gaël Monfils. Eliminé dès le troisième tour à Indian Wells, le Russe a analysé sa défaite.

Alors qu'il avait chipé la place de numéro un mondial à Novak Djokovic, Daniil Medvedev l'a perdue ce lundi à Indian Wells. Opposé à Gaël Monfils au troisième tour de la compétition, le Russe s'est incliné en trois sets (4-6, 6-3, 6-1). Dans des propos rapportés par L'Equipe , Daniil Medvedev a tenté d'expliquer pourquoi il n'avait pas réussi à renverser Gaël Monfils.

«Ce n'était pas mon meilleur match, c'est sûr, mais Gaël a bien joué»