Tennis : Monfils révèle sa recette miracle pour battre Medvedev !

Publié le 15 mars 2022 à 18h35 par A.D.

Tombeur de Daniil Medvedev au troisième tour du Masters 1000 d'Indian Wells, Gaël Monfils a dévoilé son secret pour l'emporter face au désormais ex-numéro un mondial.

Lors du troisième tour du Masters 1000 d'Indian Wells, Gaël Monfils a eu la lourde tâche de se frotter à Daniil Medvedev. Numéro un mondial avant la rencontre, le Russe est tombé face à Gaël Monfils et a vu Novak Djokovic retrouver la première place du classement ATP. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Gaël Monfils est revenu sur sa victoire (4-6, 6-3, 6-1) et a révélé sa stratégie pour venir à bout de Daniil Medvedev.

«Il est loin, on vient de faire un rallye, je le tente, c'est comme une amortie»