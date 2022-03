Tennis

Tennis : Gaël Monfils affiche sa joie après la victoire contre Medvedev !

Publié le 14 mars 2022 à 23h35 par La rédaction

Après sa victoire face à Daniil Medvedev lors du 2ème tour d'Indian Wells, Gaël Monfils se montre heureux, et est conscient d’être un adversaire difficile à battre.

Opposé à Daniil Medvedev pour les 16èmes de finale du Masters 1000 de l’Indian Wells, Gaël Monfils s’est finalement imposé en 3 sets (4-6, 6-3, 6-1). Déjà très convaincant face à Filip Krajinovic lors du premier tour, le Français a réalisé une grande performance en battant le numéro 1 mondial, qui disputait son premier tournoi depuis son arrivée sur le trône, et affrontera Carlos Alcaraz en 8èmes de finale. S’il est logiquement heureux de sa prestation, Monfils sait qu’il n’est pas un adversaire facile.

« Je me sentais fort, je bougeais bien »