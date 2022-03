Tennis

Tennis : L'énorme sortie de Medvedev sur sa place de numéro un mondial !

Publié le 13 mars 2022 à 15h35 par La rédaction

Daniil Medvedev a remporté à Indian Wells son premier match en tant que numéro un mondial. Un accomplissement pour le Russe, qui cherche encore à améliorer son jeu.

Daniil Medvedev a réussi son entrée en lice à Indian Wells. Exempté de premier tour, le Russe est venu facilement à bout du Tchèque Tomas Machac, 158ème au classement ATP (6/3 6/2). Une victoire particulière pour celui qui réside dans le sud de la France, puisque c’est sa première en tant que numéro un mondial. Qualifié pour le troisième tour de ce Masters 1000, Medvedev affrontera Gaël Monfils. Après la rencontre, le joueur est revenu sur son nouveau statut.

« C’est quelque chose dont j’ai toujours rêvé, mais… »