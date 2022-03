Tennis

Tennis : Andy Murray se montre ambitieux pour la suite de sa carrière !

Publié le 12 mars 2022 à 13h35 par La rédaction

Après avoir franchi le cap des 700 victoires en carrière, Andy Murray se montre très satisfait, et dit vouloir atteindre les 800.

Andy Murray est rentré un peu plus dans l’histoire du tennis. En s’imposant en 3 sets face à Taro Daniel (1-6, 6-2, 6-4) lors du premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells, le Britannique a franchi la barre des 700 victoires en carrière. Le numéro 88 mondial devient donc le 18ème joueur à atteindre ce cap, et seulement le 4ème encore en activité, derrière le Big Three , Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. A 34 ans, Murray est très heureux de cette performance, mais veux désormais aller plus loin.

«J’aimerai maintenant arriver à 800 victoires»