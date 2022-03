Tennis

Tennis : Cet énorme constat de Nadal sur sa carrière !

Publié le 11 mars 2022 à 22h35 par P.L.

Au cours de sa carrière, Rafael Nadal a presque toujours été capable d'adapter son jeu pour devenir un meilleur joueur. L'Espagnol est d'ailleurs plutôt fier de sa qualité qui lui permet d'être encore compétitif à 35 ans.

Tout au long de sa carrière, Rafael Nadal a toujours été un adversaire redoutable sur les courts. Vainqueur de 21 tournois du Grand Chelem, l’Espagnol fait partie du Big 3 et est régulièrement inclus dans le débat pour le titre de GOAT. Son talent, Rafael Nadal le doit certainement à une grande force d’adaptation. À différent stade de sa carrière, Rafa a toujours été en mesure de changer certains aspects de son jeu pour surprendre ses adversaires. À 35 ans, l’actuel numéro 4 au classement ATP reste difficile à battre. Et Rafael Nadal semble satisfait de la qualité de son jeu.

« Tout au long de ma carrière, j’ai toujours été capable de trouver un moyen d’adapter mon jeu »