Tennis

Tennis : La terrible annonce de Tsitsipas sur sa descente aux enfers !

Publié le 10 mars 2022 à 23h35 par A.D.

Touché au coude, Stefanos Tsitsipas a été contraint de se faire opérer au mois de novembre. Comme l'a reconnu le Grec, cette période de blessure a été un véritable calvaire pour lui.

Souffrant du coude, Stefanos Tsitsipas était dans une situation infernale. Alors qu'il a dû passer par la case opération, le Grec a vécu des semaines très difficiles. Présent lors du media day à Indian Wells, Stefanos Tsitsipas est revenu sur sa blessure et a avoué qu'il était au plus mal lors de cette période. Une période durant laquelle, il avait perdu son amour pour le tennis.

«Je suis passé par une période où je n’aimais plus jouer au tennis»