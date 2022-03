Tennis

Tennis : Ce vibrant hommage rendu à Rafael Nadal !

Publié le 9 mars 2022 à 20h35 par A.D.

Alors que Rafael Nadal réalise un début de saison exceptionnel, sa compatriote espagnole Paula Badosa n'a pas tari d'éloges à son égard.

Depuis le début de la saison, Rafael Nadal est impitoyable. Malgré un retour récent de blessure, le Majorquin a déjà remporté trois titres, dont l'Open d'Australie. Une performance XXL qui impressionne Paula Badosa, et elle n'a pas manqué de le faire savoir. Lors d'un entretien accordé à Eurosport , la joueuse espagnole s'est totalement enflammée pour Rafael Nadal.

«Il n’est pas de cette planète mentalement»