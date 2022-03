Tennis

Tennis : Rafael Nadal reçoit un gros message avant Indian Wells !

Publié le 9 mars 2022 à 18h35 par A.D.

Auteur d'un début de saison tonitruant, Rafael Nadal va tenter de continuer sur sa lancée à Indian Wells. Selon Tommy Haas, le directeur du tournoi, le Majorquin est le grand favori de la compétition.

De retour de blessure depuis peu, Rafael Nadal a déjà remporté trois titres, dont l'Open d'Australie, en ce début de saison. Malgré ses 35 ans, le Majorquin ne compte pas faire de la figuration sur le circuit, surtout qu'il est passé tout près de devoir mettre un terme à sa carrière. Alors que Rafael Nadal s'apprête à disputer le Masters 1000 d'Indian Wells, Tommy Haas s'est prononcé sur ses chances dans le tournoi. Et d'après le directeur de la compétition, l'ancien numéro un mondial est le grand favori.

«Il y a beaucoup de gars qui frappent à la porte, mais Nadal est le favori à Indian Wells»