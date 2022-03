Tennis

Tennis : Alcaraz lance un énorme avertissement à Nadal et Djokovic !

Publié le 7 mars 2022 à 20h35 par A.D.

Promis à un brillant avenir, Carlos Alcaraz veut déjà se frotter aux plus grands. Interrogé sur Novak Djokovic et Rafael Nadal, le prodige de 18 ans a confié qu'il voulait vite les affronter de nouveau car il se sentait prêt à leur donner du fil à retordre.

Carlos Alcaraz est prêt à en découdre face à Novak Djokovic et Rafael Nadal. Du haut de ses 18 ans, le prodige espagnol réalise déjà des prouesses sur le circuit. Toutefois, il n'a pas encore réussi à mettre à mal les géants du circuit ATP, que sont Rafael Nadal et Novak Djokovic. Lors d'un entretien accordé à Marca , Carlos Alcaraz a expliqué qu'il n'était plus le même joueur aujourd'hui et qu'il pouvait maintenant faire tomber les deux anciens numéro un mondial.

«Ils peuvent me battre, mais je pense que ce ne sera pas pareil»