Tennis : Cette énorme sortie sur la retraite de Rafael Nadal !

Publié le 7 mars 2022 à 18h35 par A.D.

Handicapé par son pied, Rafael Nadal aurait pu prendre sa retraite, mais il a finalement continué et il a eu raison, puisqu'il a réalisé un incroyable début de saison. Interrogé sur le Majorquin, Alex Corretja a fait passer un message fort sur son gros mental.

Rafael Nadal est passé par tous les états. En délicatesse avec son pied, l'ancien numéro un mondial est passé tout près de prendre sa retraite. Toutefois, il a serré les dents et a finalement pu continuer sa carrière. Et alors que Rafael Nadal a réalisé un début de saison fracassant, Alex Corretja n'a pas tari d'éloges à son égard, mettant en lumière son gros mental.

«Rafa ne se pardonnerait jamais le fait de se retirer en pensant qu’il lui restait encore quelque chose à donner»