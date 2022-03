Tennis

Tennis : Wawrinka s’enflamme totalement pour Rafael Nadal !

Publié le 2 mars 2022 à 15h35 par T.M.

Après ses pépins physiques, Rafael Nadal a réussi à très bien revenir, remportant notamment l’Open d’Australie. De quoi impressionner Stan Wawrinka.

Rafael Nadal réalise un début d’année exceptionnel. En effet, en 2022, l’Espagnol est toujours invaincu, lui qui a notamment été sacré à Acapulco et surtout à l’Open d’Australie. Un titre qui a permis à Nadal de rentrer dans l’histoire du tennis, devenant ainsi le détenteur du nombre de sacres en Grand Chelem avec 21 titres. Pourtant, la présence du 4ème joueur mondial à Melbourne a longtemps été incertaine en raison de ses pépins physiques.

« C’est exceptionnel »