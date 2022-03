Tennis

Tennis : Novak Djokovic rend un vibrant hommage à son coach !

Publié le 2 mars 2022 à 13h35 par La rédaction

Après quinze ans de collaboration, Novak Djokovic et Marian Vajda, son entraîneur, ont mis un terme à leur association. Un départ qui émeut le Serbe.

Novak Djokovic a vécu un début d’année épuisant. En raison de sa non-vaccination, le Serbe a été privé d’Open d’Australie après avoir été exclu du territoire australien. Un tournoi du Grand Chelem que Djokovic a regardé de loin, voyant donc Rafael Nadal glaner son 21ème majeur. L’ex numéro 1 mondial a ensuite dû patienter jusqu’à l’ATP de Dubaï pour revenir sur les courts. Avant de voir son coach, Marian Vajda, s’en aller…

« Je ne pourrai jamais le remercier assez pour tout ce qu’il a fait »