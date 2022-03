Tennis

Tennis : Le message fort de Wawrinka sur le retour de Roger Federer !

Publié le 2 mars 2022 à 9h35 par T.M.

Compatriote de Roger Federer, Stan Wawrinka s’est confié sur l’ancien numéro 1 et son futur retour sur les courts de tennis.

Depuis plusieurs mois maintenant, Roger Federer est embêté par ses genoux, ce qui l’a obligé à passer par la cas opération à plusieurs reprises. Actuellement, le Suisse est d’ailleurs en pleine rééducation pour tenter de revenir à un bon niveau afin de faire son retour sur les courts. Mais reverra-t-on le joueur de 40 ans en compétition ? Forcément, alors que le spectre d’une retraite forcée est là, Federer expliquait récemment : « Les mois qui arrivent vont être très intéressants et importants pour moi. J'en saurai beaucoup plus en avril sur ce que mon corps peut encaisser ».

« Il est trop loin pour savoir lui-même où ça va aller »