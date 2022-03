Tennis

Tennis : Rafael Nadal en remet une couche après sa victoire sur Medvedev !

Publié le 1 mars 2022 à 21h35 par La rédaction

Vainqueur du tournoi d'Acapulco, Rafael Nadal est revenu sur son parcours et a exprimé sa satisfaction après sa victoire en finale face à Daniil Medvedev.

Et de 91 ! Rafael Nadal a remporté un nouveau titre à Acapulco, en battant en finale le nouveau numéro un mondial Daniil Medvedev (6/3 6/3). Après avoir remporté l’Open d’Australie en venant à bout du même adversaire, le joueur espagnol continue d’agrandir son palmarès. « Je vais bien, je suis très content, je n’ai pas perdu un set tout au long du tournoi. Physiquement, je me sentais très bien malgré l’intense humidité qui régnait dans ce tournoi. J’ai bien répondu. J’ai déjà vécu une longue carrière. Quand je suis venu la première fois, tout était nouveau pour moi et peut‐être que les victoires ont plus de valeur maintenant qu’à 18 ans. C’est incroyable de pouvoir encore gagner un tournoi comme celui‐ci 35 ans » confiait Nadal après la rencontre.

« J’ai bien su saisir mes occasions »