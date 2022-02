Tennis

Tennis : Ce vibrant hommage rendu à Rafael Nadal !

Publié le 28 février 2022 à 19h35 par P.L. mis à jour le 28 février 2022 à 19h37

Depuis le mois de janvier, Rafael Nadal affiche une forme étincelante. Invaincu jusqu'à présent en 2022, l'Espagnol semble avoir complété sa palette technique sur le court. D'ailleurs, pour José Higueras, ancien entraîneur de Pete Sampras, le joueur de 35 ans n'a jamais été aussi complet.

Depuis le début de la saison 2022, Rafael Nadal est sur une excellente lancée. Sacré champion à l’Open d’Australie puis au tournoi d’Acapulco ce dimanche, l’Espagnol reste invaincu pour le moment. Alors qu’il a récemment subi une importante blessure au pied, Rafa semble parfaitement rétabli et en grande forme à l’approche de la saison sur terre battue, sa surface de prédilection. À 35 ans, Rafael Nadal a l’air d’être en constante progression. Et l’actuel numéro 4 au classement ATP a réussi à compléter sa palette sur le court. Selon José Higueras, Rafael Nadal n’a jamais été aussi complet.

«Je dirais que Rafa est plus complet que jamais»