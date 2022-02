Tennis

Tennis : Medvedev rend un vibrant hommage à Djokovic !

Publié le 27 février 2022 à 23h35 par P.L.

Devenu numéro un mondial récemment, Daniil Medvedev a pris la place de Novak Djokovic. Le Russe n'a d'ailleurs pas manqué de rendre un nouvel hommage au Serbe, en soulignant l'une de ses qualités.

En se hissant au stade des demi-finales du tournoi d’Acapulco, Daniil Medvedev est devenu numéro un mondial pour la première fois de sa carrière, prenant au passage la place de Novak Djokovic. Ce dernier a certainement perdu beaucoup de points en n’ayant pas eu la possibilité de participer à l’Open d’Australie en janvier dernier. De son côté, Daniil Medvedev est fier d’avoir atteint une telle place au classement ATP. Et il n'a pas manqué d'envoyé un message fort à Novak Djokovic.

«Novak félicite toujours tout le monde»