Tennis

Tennis : Roland-Garros, GOAT... Nick Kyrgios interpelle Rafael Nadal !

Publié le 27 février 2022 à 20h35 par P.L.

De nouveau sacré champion à l'Open d'Australie en janvier dernier, Rafael Nadal a remporté son 21e titre du Grand Chelem. Pour Nick Kyrgios, si l'Espagnol remporte Roland-Garros, le débat du GOAT sera définitivement terminé.

À l’Open d’Australie, Rafael Nadal a une nouvelle fois été auteur d’un exploit dont lui seul a le secret. Ayant subi une blessure au pied récemment, l’Espagnol a tout de même atteint la finale du premier tournoi du Grand Chelem de l’année. Et alors qu’il semblait dominé par Daniil Medvedev, Rafa a totalement renversé la situation pour finalement être sacré champion, remportant son 21e titre du Grand Chelem au passage. Grâce à ce record, Rafael Nadal se rapproche de plus en plus du titre honorifique de GOAT. Pour Nick Kyrgios, si l'Espagnol sort victorieux de Roland-Garros, le débat sera définitivement clos.

« S’il gagne Roland‐Garros, il sera incontestablement le GOAT »