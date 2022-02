Tennis

Tennis - Open d'Australie : Cette énorme sortie de Kyrgios sur le sacre de Nadal !

Publié le 27 février 2022 à 18h35 par P.L. mis à jour le 27 février 2022 à 18h39

Auteur d'un grand match et d'une remontée spectaculaire, Rafael Nadal s'est imposé en finale de l'Open d'Australie en janvier dernier. Mais au cours de la partie, Nick Kyrgios a sérieusement douté de l'Espagnol, ce dernier ayant été dominé par Daniil Medvdev dans les deux premiers sets.

En janvier dernier, Rafael Nadal a réalisé un surprenant exploit. Tout juste revenu d’une importante blessure au pied, l’Espagnol s’est tout de même hissé jusqu’en finale de l’Open d’Australie. Cependant, le match face à Daniil Medvedev semblait mal embarqué. Le Russe dominait son adversaire, remportant les deux premiers sets. Mais grâce à sa grande force d’abnégation, Rafael Nadal a finalement inversé la tendance. Auteur d’une très grande remontée, le joueur de 35 ans a été sacré champion à l’Open d’Australie, son 21e titre en tournoi du Grand Chelem. Toutefois, Nick Kyrgios a sérieusement douté de Rafael Nadal au cours de la partie, comme il l'a révélé lui-même.

«Je n’ai jamais douté de Rafa à ce point dans sa carrière»