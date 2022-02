Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal, Federer... L’aveu de Medvedev sur sa place de numéro 1 !

Publié le 25 février 2022 à 18h35 par La rédaction

Devenu nouveau numéro 1 mondial en lieu et place de Novak Djokovic, Daniil Medvedev préfère garder la tête froide, et n’oublie pas que le Big 3 est encore actif.

Suite à la défaite de Novak Djokovic en quarts de finale de l’ATP 500 de Dubaï, Daniil Medvedev va devenir le nouveau numéro 1 mondial. Toujours en lice pour un premier sacre à Acapulco, le Russe devient donc le premier joueur à atteindre ce rang depuis 2004, en dehors de Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic et Andy Murray. Alors que cette arrivée sur la plus haute marche représente pour beaucoup le début d’une nouvelle ère, Medvedev, quant à lui, préfère rester modéré.

« Il est un peu tôt pour parler d’une nouvelle ère »