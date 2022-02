Tennis

Tennis : Rafael Nadal annonce la couleur pour le choc face à Medvedev !

Publié le 25 février 2022 à 16h35 par T.M.

Après leur finale à l’Open d’Australie, Rafael Nadal et Daniil Medvedev vont se retrouver en demi-finale à Acapulco. Un rendez-vous évoqué par l’Espagnol.

Il y a quasiment un mois, Rafael Nadal et Daniil Medvedev s’affrontaient en finale de l’Open d’Australie. Et quelle finale ! Mené deux sets à zéro, l’Espagnol avait réussi à inverser pour au final s’imposer au terme d’un incroyable match, s’offrant à cette occasion son 21ème titre du Grand Chelem. Un duel qui va être dans toutes les têtes alors que Nadal et Medvedev, tout juste auréolé de la place de numéro 1 mondial, vont se retrouver pour une place en finale du tournoi d’Acapulco.

« Je dois être à 100% pour avoir une chance »