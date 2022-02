Tennis

Tennis : La réaction de Nadal après le coup de sang de Zverev !

Publié le 24 février 2022 à 11h35 par T.M.

Suite au coup de sang d’Alexander Zverev, Rafael Nadal s’est prononcé sur le comportement de l’Allemand.

A Acapulco, Alexander Zverev a totalement pété les plombs. En effet, lors d’un match en double, l’Allemand s’en est violemment pris à l’arbitre de la rencontre en frappant sur sa chaise ou encore verbalement. Un comportement inacceptable qui a alors valu à Zverev une exclusion du tournoi mexicain. Forcément, suite à ces événements, les réactions se multiplient. Egalement présent à Acapulco, Rafael Nadal a livré sa position concernant le numéro 3 mondial.

« On ne peut pas agir de cette manière »