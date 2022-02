Tennis

Tennis : Le souhait de Rafael Nadal pour Daniil Medvedev !

Publié le 22 février 2022 à 16h35 par La rédaction

Après avoir remporté son 21ème titre du Grand Chelem, Rafael Nadal observe de loin la course à la place de numéro 1 mondial. Et l’Espagnol sait pertinemment qu’elle reviendra un jour à Daniil Medvedev.

Un petit mois après avoir avoir battu spectaculairement Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie, Rafael Nadal retourne doucement sur terre. Avec le retour de Novak Djokovic sur les courts, c’est la place de numéro 1 mondial qui fait jaser. Le Serbe restera-t-il premier ou Daniil Medvedev va-t-il lui chiper son trône ? Interrogé sur la question, Rafael Nadal n’a pas donné de date pour la passation de pouvoir. Mais l’Espagnol sait que Medvedev prendra tôt ou tard les commandes du classement ATP.

« Je pense qu’il mérite de se battre pour la place de numéro un »