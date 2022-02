Tennis

Tennis : Les confidences de Djokovic sur l’Open d’Australie et sa saison !

Publié le 21 février 2022 à 10h35 par Th.B.

Écarté de l’Open d’Australie en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19, Novak Djokovic est revenu sur cet épisode tout en se livrant sur son retour à la compétition ce lundi à Dubai.

Depuis le début de l’année civile, Novak Djokovic a disparu des courts et a été le grand absent de l’Open d’Australie finalement remporté par Rafael Nadal. En effet, en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, le numéro un mondial à l’ATP a été finalement interdit de compétition et même exclu du pays juste avant le début du Grand Chelem au terme d’un imbroglio. Un épisode qui a marqué Djokovic comme le Serbe l’a souligné ces dernières heures avant de se livrer sur son grand retour à la compétition ce lundi à Dubai face à Lorenzo Musetti.

« Ce n’était pas compliqué pour moi de retourner sur le court »