Tennis : La grande annonce de Djokovic sur son avenir à l'Open d'Australie !

Publié le 18 février 2022 à 21h35 par B.L.

Absent du dernier Open d'Australie en raison de son statut vaccinal contre le Covid-19, Novak Djokovic a déclaré qu'il comptait encore disputer le tournoi du Grand Chelem à l'avenir.

Malgré les récents événements, Novak Djokovic reste très attaché à l'Australie. Lors du mois de janvier dernier, le Serbe avait été exclu du pays en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19. Par conséquent, le numéro 1 mondial n'a pas eu l'occasion de défendre ses chances au tournoi du Grand Chelem, dont le Djoker détient le plus grand nombre de victoires avec 9 sacres. Néanmoins, Novak Djokovic espère bien rejouer l'Open d'Australie dans les prochaines années.

« Je veux revenir en Australie à l’avenir et jouer à nouveau sur la Rod Laver Arena »