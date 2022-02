Tennis

Tennis : La sortie fracassante de Djokovic sur la victoire de Nadal en Australie !

Publié le 18 février 2022 à 19h35 par B.L. mis à jour le 18 février 2022 à 19h37

Pendant que Rafael Nadal gagnait le 21e Grand Chelem de sa carrière grâce à sa victoire à l'Open d'Australie, Novak Djokovic était lui loin de Melbourne. Non-vacciné contre le Covid-19, le Serbe n'a pas pu de disputer le tournoi. Le numéro 1 mondial estime qu'il aurait été fort probable qu'il remporte la compétition.

Novak Djokovic est passé à côté de l'occasion de gagner son 21e titre en Grand Chelem au mois de janvier. Alors que le Serbe s'était rendu à Melbourne dans l'espoir de disputer l'Open d'Australie, le Djoker a été exclu de l'île en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19. Ainsi, c'est Rafael Nadal qui a remporté la compétition et qui est entré un peu plus dans l'histoire du tennis. Toutefois, Novak Djokovic assure qu'il avait les moyens de s'imposer lors du tournoi australien.

« Je pense que j’avais de très bonnes chances de gagner le tournoi cette année »