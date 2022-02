Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic... Le Big 3 est interpellé pour son avenir !

Publié le 14 février 2022 à 19h35 par P.L. mis à jour le 14 février 2022 à 19h38

Sacré champion pour la 21e fois en tournoi du Grand Chelem à l'Open d'Australie, Rafael Nadal a choqué sa compatriote Paula Badosa grâce à sa performance face à Daniil Medvedev. La numéro 5 mondiale au circuit WTA en a donc profité pour interpeller le Big 3 sur son avenir.

Le dernier sacre de Rafael Nadal à l’Open d’Australie a impressionné bon nombre de personnalités des circuits ATP et WTA. Alors qu’il était mené de deux sets par Daniil Medvedev, l’Espagnol a totalement inversé la tendance et s’est finalement imposé au terme d’un match certainement historique. La victoire du joueur de 35 ans a prouvé une chose par la même occasion : malgré l’âge, Rafa a encore quelques tours dans son sac. Son impressionnante remontada n’a d’ailleurs pas laissé sa compatriote Paula Badosa (numéro 5 mondiale à la WTA) indifférente. Décrivant son état d’esprit après le nouveau sacre de Rafael Nadal, l’Espagnole a également envoyé un message au Big 3 concernant son avenir.

« J’espère que Nadal, Federer ou Djokovic ne prendront pas leur retraite. Ils sont incroyables »