Tennis : Après son sacre à l'Open d'Australie, Nadal fait une grande annonce !

Publié le 8 février 2022 à 23h35 par A.D.

Tout juste auréolé de son titre à l'Open d'Australie, Rafael Nadal a annoncé qu'il allait disputer le tournoi d'Indian Wells.

Alors que Novak Djokovic n'a pas pu participer à l'Open d'Australie, Rafael Nadal n'a pas laissé passer cette occasion en or. Opposé à Daniil Medvedev en finale, le Majorquin s'est imposé au terme d'une énorme bataille de cinq sets. Un sacre qui lui permet de dépasser Novak Djokovic et Roger Federer au nombre de Grand Chelem remportés (21 pour Rafael Nadal, contre 20 pour ses rivaux). Et cette performance le comble de joie. « Je ne sais pas quoi dire, c'est juste incroyable. Il y a un mois et demi je ne savais même pas si je pourrais revenir sur le court et jouer cet OA. Je voudrais tous vous remercier pour votre soutien. C'était le mois le plus émouvant de ma carrière. Ça fait 3 semaines que je suis ici et j'ai reçu énormément d'amour donc merci » , s'est réjoui Rafael Nadal juste après sa victoire contre Daniil Medvedev.

«A bientôt dans le paradis du tennis, Indian Wells»