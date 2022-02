Tennis

Tennis : Le clan Nadal annonce déjà la couleur pour Roland-Garros !

Publié le 2 février 2022 à 12h35 par La rédaction

Après sa victoire à l'Open d'Australie, Rafael Nadal espère désormais remporter Roland-Garros. En cas de victoire à Porte d'Auteuil en juin prochain, l'Espagnol remporterait son 14ème trophée à Paris

Blessé au pied gauche durant une grande partie de l’année 2021, Rafael Nadal ne s’imaginait certainement pas triomphant à Melbourne. Pourtant, le joueur espagnol a trouvé les ressources nécessaires pour remonter deux sets de retard en finale de l'Open d'Australie et battre Daniil Medvedev, pour remporter son 21ème Grand Chelem. Rafael Nadal aura l’occasion de remporter un nouveau Majeur en juin prochain, dans son jardin à Roland-Garros.

« Rafa est le favori pour le titre à Roland-Garros »