Tennis : Le bel hommage de Gaël Monfils à Rafael Nadal !

Publié le 1 février 2022 à 19h35 par T.M.

Alors que Rafael Nadal a donc remporté l’Open d’Australie, Gaël Monfils s’est confié sur le sacre de l’Espagnol.

Et de 21 ! A Melbourne, Rafael Nadal a remporté son 21ème tournoi du Grand Chelem en renversant Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie. Avec ce sacre, l’Espagnol entre plus que jamais dans l’histoire du tennis. En Australie, Gaël Monfils n’a lui pas croisé le chemin de Nadal, s’étant arrêté au terme d’un beau parcours en quarts de finale contre Matteo Berrettini. Mais le Français a tenu à rendre hommage au numéro 5 mondial après ce qu’il a fait lors de ce tournoi.

« C'est juste exceptionnel »